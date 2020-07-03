استقالة رئيس الوزراء الفرنسي من منصبه

قالت وكالة رويترز للأنباء إن رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب استقال يوم الجمعة من منصبه، قبل تعديل حكومي أعده الرئيس ايمانويل ماكرون وقال قصر الاليزيه في بيان إن فيليب سيسير الأعمال الحكومية حتى يتم تعيين حكومة جديدة. كانت الأسئلة حول وظيفة فيليب قد حلت منذ منتصف يونيو عندما أعلن ماكرون أنه ينوي اجراء تعديلات حكومية،