مسيرات بغزة والخليل احتفاء بعملية كريات أربع
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مسيرات بغزة والخليل احتفاء بعملية كريات أربع

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العرب اليوم - مسيرات بغزة والخليل احتفاء بعملية كريات أربع

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غزه - العرب اليوم

 جابت ليل السبت فجر الأحد مسيرات شبابية شوارع مدن قطاع غزة ومدينة الخليل، دعما وإسنادا للمقاومة في الضفة الغربية.  وجاءت المسيرات احتفاء بعملية الخليل التي نفذها مقاوم في مستوطنة كريات أربع.  وأفادت وسائل إعلام عبرية مساء السبت، بأن مستوطنا لقي مصرعه وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار بمستوطنة كريات أربع في الخليل، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم قتل برصاص القوات الإسرائيلية

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مسيرات بغزة والخليل احتفاء بعملية كريات أربع مسيرات بغزة والخليل احتفاء بعملية كريات أربع



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