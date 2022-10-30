مسيرات بغزة والخليل احتفاء بعملية كريات أربع

جابت ليل السبت فجر الأحد مسيرات شبابية شوارع مدن قطاع غزة ومدينة الخليل، دعما وإسنادا للمقاومة في الضفة الغربية. وجاءت المسيرات احتفاء بعملية الخليل التي نفذها مقاوم في مستوطنة كريات أربع. وأفادت وسائل إعلام عبرية مساء السبت، بأن مستوطنا لقي مصرعه وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار بمستوطنة كريات أربع في الخليل، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم قتل برصاص القوات الإسرائيلية