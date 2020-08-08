قصر الإليزيه يعلن أن ماكرون والأمم المتحدة يستضيفان مؤتمرا للمانحين من أجل لبنان عبر الفيديو الأحد

أعلن قصر الإليزيه السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة يستضيفان مؤتمرا للمانحين من أجل لبنان عبر الفيديو غدا الأحد اعتبارا من الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.