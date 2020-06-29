احتجاجات وإقفال للطرق في طرابلس شمال لبنان احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار سعر صرف الليرة
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احتجاجات وإقفال للطرق في طرابلس شمال لبنان احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار سعر صرف الليرة

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العرب اليوم - احتجاجات وإقفال للطرق في طرابلس شمال لبنان احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار سعر صرف الليرة

لبنان
بيروت - العرب اليوم

احتجاجات وإقفال للطرق في طرابلس شمال لبنان احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار سعر صرف الليرة

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احتجاجات وإقفال للطرق في طرابلس شمال لبنان احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار سعر صرف الليرة احتجاجات وإقفال للطرق في طرابلس شمال لبنان احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار سعر صرف الليرة



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