قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات حفظ السلام ، جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية الكازاخية، تمكنوا من السيطرة على مطار ألما آتا في كازاخستان.وقال الجنرال إيغور كوناشينكوف ، الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، "تم وضع مطار ألما آتا تحت السيطرة الكاملة مع القوات الأمنية الكازاخية".

وأضاف كونتشينكوف أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، تقف جنبا إلى جنب مع ضباط إنفاذ القانون الكازاخية، ويحافظون على ضمان سير الأمن والقانون في كازاخستان.وفقًا للممثل الرسمي للإدارة العسكرية ، فإن القنصلية العامة الروسية، الموجودة في ألما آتا، وغيرها تحت الحماية الآن.