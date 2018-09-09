الروس يقترعون في انتخابات محلية والمعارضة تتظاهر ضد تعديل نظام التقاعد

يدلي الروس بأصواتهم اليوم الأحد، لانتخاب حكام المناطق والنواب المحليين ومسؤولين آخرين بمن فيهم رئيس بلدية موسكو، بينما تنظم المعارضة تظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد.
وهذه الانتخابات هي الأولى منذ الإعلان عن تعديل يثير استياءً شعبيًا في نظام التقاعد، أدى إلى نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع في تظاهرات احتجاجية.
وفي موسكو، يفترض أن يعاد انتخاب رئيس بلدية العاصمة الحالي سيرغي سوبيانين بدعم من الكرملين ومن الحزب الحاكم "روسيا الموحدة".
وفي غياب أي منافسة قد تنتهي بمفاجآت، ستشكل نسبة المشاركة المؤشر الحقيقي لهذا الاقتراع، بينما ضاعفت السلطات البلدية في العاصمة الإجراءات لتشجيع الناخبين على التوجه إلى مراكز التصويت.
ويجري التصويت من الساعة الثامنة (05,00 ت غ) بينما ستبدأ تظاهرات المعارضة عند الساعة 14,00، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
GMT 09:11 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبرعشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
GMT 08:43 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبرأكثر من 40 مرشحًا للانتخابات الرئاسية في جورجيا
GMT 08:40 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبرمنظمة التعاون الإسلامي تعقد الثلاثاء المقبل اجتماعًا لدعم السلم والاستقرار في أفغانستان
GMT 17:50 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبرأميركا تعلن مستعدون لحل أزمة إدلب بأقل خسائر مدنية دون مشاركة روسيا
GMT 17:45 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبرالسيطرة على حريق فى حقل زلطن النفطى في ليبيا
تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
أرسل تعليقك