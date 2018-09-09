الروس يقترعون في انتخابات محلية والمعارضة تتظاهر ضد تعديل نظام التقاعد

يدلي الروس بأصواتهم اليوم الأحد، لانتخاب حكام المناطق والنواب المحليين ومسؤولين آخرين بمن فيهم رئيس بلدية موسكو، بينما تنظم المعارضة تظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد.

وهذه الانتخابات هي الأولى منذ الإعلان عن تعديل يثير استياءً شعبيًا في نظام التقاعد، أدى إلى نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع في تظاهرات احتجاجية.

وفي موسكو، يفترض أن يعاد انتخاب رئيس بلدية العاصمة الحالي سيرغي سوبيانين بدعم من الكرملين ومن الحزب الحاكم "روسيا الموحدة".

وفي غياب أي منافسة قد تنتهي بمفاجآت، ستشكل نسبة المشاركة المؤشر الحقيقي لهذا الاقتراع، بينما ضاعفت السلطات البلدية في العاصمة الإجراءات لتشجيع الناخبين على التوجه إلى مراكز التصويت.

ويجري التصويت من الساعة الثامنة (05,00 ت غ) بينما ستبدأ تظاهرات المعارضة عند الساعة 14,00، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.