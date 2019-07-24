مقتل وإصابة 29 من مسلحى طالبان فى عمليات أمنية جنوب أفغانستان

نفذت القوات الخاصة الأفغانية عمليات ضد الجماعات المسلحة التابعة لحركة طالبان بإقليم أوروزجان جنوب أفغانستان مما أسفر عن مقتل وإصابة 29 من مسلحى طالبان،

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية ومن بينها طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.

وذكرت قوات العمليات الخاصة -فى بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الأربعاء، أن عمليات القوات الخاصة أسفرت عن مقتل 15 من مسلحى طالبان وإصابة 14 آخرين.