

أكد عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي أن الحل السياسي في اليمن يجب أن يكون مبنيا على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216 .. مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تنسق مع المبعوث الأممي إلى اليمن وتتشاور مع الدول الصديقة بما فيها روسيا في هذا الشأن.

وشدد وزير الخارجية السعودي- في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي في موسكو اليوم - على موقف المملكة حول الاتفاق النووي مع إيران و الذي يعتبر الاتفاق ضعيفا خاصة فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي تمنع إيران من التخصيب و التي تنتهي 2025م الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على المنطقة .

و أشار إلى أن الاتفاق لم يشمل دعم إيران للإرهاب وانتهاكها للقرارات الأممية المتعلقة بالصواريخ الباليستية .. مؤكدا تأييد المملكة لفرض المزيد من العقوبات على إيران في هذا الشأن.

و بحث الجانبان.. الأوضاع في سوريا و أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 و الوصول إلى حل سياسي يحافظ على وحدة أراضي سوريا وأمنها واستقرارها وحقوق كل المواطنين السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو مذهبهم .

و أكد عادل الجبير أن المملكة العربية السعودية من الدول المؤسسة للمجموعة الدولية لدعم سوريا والتي أدت جهودها لإصدار قرار مجلس الأمن 2254 والذي يعتبر المرجعية للحل السلمي في سوريا .. مشيرا إلى أن المملكة تولي اهتماما كبيرا لأمن وسلامة سوريا والأشقاء السوريين وتعمل على إيجاد حل سياسي يحافظ على أمنها ووحدة أراضيها وإبعاد الميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية .

من جهته قال سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية إن المباحثات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب بأشكاله كافة .. منوها إلى أن الجهود مستمرة لتنفيذ العديد من الاتفاقيات التي تمت بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية العام الماضي في مجالات الاستثمار والاقتصاد والصناعة وغيرها.