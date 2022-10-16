تجدّد المواجهات بين محتجين والشرطة التونسية إثر وفاة شاب بعد إصابته خلال مطاردة أمنية

تجددت المواجهات يوم السبت، لليلة الثانية على التوالي في أحد أحياء العاصمة التونسية بين الشرطة التونسية ومجموعة من المحتجين إثر وفاة شاب بعد إصابته خلال مطاردة قوات الأمن له قبل أكثر من شهر وتجددت الصدامات في حي التضامن حيث استعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات المتظاهرين ورشق المحتجون وغالبيتهم من الشباب، قوات الأمن بالحجارة وحاولوا إغلاق شارع رئيسي بالمتاريس وتشهد المنطقة عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين داخل الأزقة.