فاجعة تهز تنزانيا أثناء تأبين رئيسها الراحل

لقي 45 شخصا مصرعهم إثر تدافع حشد كبير من المشاركين في مراسم تكريم رئيس تنزانيا الراحل جون ماغوفولي، بحسب ما أعلنت شرطة العاصمة وقال قائد شرطة منطقة دار السلام لازارو مامبوساسا إنه "كان هناك الكثير من الأشخاص الذين أرادوا دخول الملعبالذي يشهد مراسم التأبين ولم يتحلَّ بعضهم بالصبر، حاولوا الدخول عنوة ما نجم عنه تدافع. قتل 45 شخصا في الحادثة" وكان ماغوفولي قد رحل قبل نحو أسبوعين بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.