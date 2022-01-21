لافروف يعلن المبادرة الروسية للضمانات الأمنية تقضي بانسحاب القوات الأجنبية من بلغاريا ورومانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مبادرة الضمانات الأمنية التي طرحتها موسكو تقضي بانسحاب القوات والأسلحة والمعدات العسكرية الأجنبية من بلغاريا ورومانيا.