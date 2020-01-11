الإمارات تعزي بوفاة السلطان قابوس

عزى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بوفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي وافته المنية مساء يوم أمس الجمعة.



ونشر محمد بن زايد تغريدة في حسابه على تويتر نعى فيها السلطان الراحل قابوس بقوله: "فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية قائدا حكيما، وقامة تاريخية كبيرة، رحم الله السلطان قابوس".

في السياق ذاته، نعى نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الراحل سلطان عمان، قابوس بن سعيد.



وكتب حاكم دبي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة... رحل السلطان قابوس طيب الله ثراه".

وتقدم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بأحر التعازي للشعب العماني، برحيل سلطان عمان، وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "فقدنا اليوم شخصية تاريخية ونهضوية من الطراز الرفيع".