أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الطائرات الحربية دمرت 19 مدرعة تركية خزنت في منطقة صناعية بمدينة مصراتة، وأعلن المسماري أن سلاح الجو شن غارات على أهداف في مدينة مصراتة، دمر خلالها أيضا مستودعات "أسلحة وذخائر وصواريخ".

وأفاد المتحدث باسم الجيش الوطني في بيان بالخصوص بأنه "بناء على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، تم رصد ومتابعة عملية نقل 19 مدرعة، بواسطة السفينة المدنية التركية، كوسافاك، رست من تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بمنطقة مصراتة يوم الاثنين الموافق 18/11/2019 والتي تم نقلها لاحقاً من الميناء وتخزينها في منطقة صناعية في وسط المدينة بهدف استخدامها في أرض العمليات وفق خططهم المعروفة لأجهزتنا الاستخباراتية، وهو ما يشكل خرقا جديدا من قبل تركيا لقرارات مجلس الأمن الدولي والتي تنص على فرض حظر الأسلحة".