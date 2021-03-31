ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الرئيس، رؤوفين ريفلين، قد يفاجئ الجميع هذه المرة ويكلف نفتالي بينيت، رئيس حزب "يمينا" بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة. وقالت "القناة 12" للتلفزيون الإسرائيلي مساء الثلاثاء، إن هذه الترجيحات تأتي بعد فشل ثلاث جولات انتخابية سابقة في الوصول إلى حكومة مستقرة قابلة للحياة، إذ سيحاول ريفلين تغيير قواعد اللعبة بتكليف شخصية أخرى غير رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة.

وفي السياق دعا زعيم حزب "أمل جديد" (تكفا حدشاه) جدعون ساعر، رئيس حزب "هناك مستقبل" (يش عتيد)، يائير لبيد، إلى تغليب المصلحة العامة على الخاصة والتوصية بتكليف بينيت بمهمة تشكيل الحكومة القادمة ورد عليه لبيد بالقول إن حزبه سيكون على استعداد لتقديم تنازلات وصفها بالمؤلمة سعيا لتغيير الواقع وهو ما قد يعني إمكانية دعم لبيد لخطوة تكليف بينيت بمهمة تشكيل الحكومة على الرغم من حصول حزب الأخير على 7 مقاعد فقط، بينما حصل حزب لبيد على 17 مقعدا ومن المقرر أن تبدأ مشاورات الرئيس الإسرائيلي مع الأحزاب حول تشكيل الحكومة ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل، بعد تلقيه النتائج الرسمية النهائية للانتخابات.