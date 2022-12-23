أوكرانيا تؤكد مقتل 4 مدنيين في قصف روسي على دونيتسك

قتل أربعة مدنيين أوكرانيين وأصيب سبعة آخرين في قصف روسي لمنطقة دونيتسك. ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية (يوكرينفورم) اليوم الجمعة، عن بافلو كيريلينكو، رئيس منطقة دونيتسك العسكرية الإقليمية قوله على حسابه على الفيسبوك "في 22 ديسمبر، قتل الروس 4 مدنيين في منطقة دونيتسك، كما أصيب 7 أشخاص بجروح". وأضاف كيريلينكو، أنه من المستحيل في الوقت الراهن تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاخا. ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.