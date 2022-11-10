الكرملين يؤكد أن لافروف سيرأس الوفد الروسي في قمة العشرين في بالي بإندونيسيا

أكدت السفارة الروسية في إندونيسيا لوكالة فرانس برس، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في جزيرة بالي الأسبوع المقبل.

وقالت يوليا تومسكايا المسؤولة عن المراسم في السفارة: "أستطيع أن أؤكد أن سيرغي لافروف سيترأس الوفد الروسي خلال قمة مجموعة العشرين. لا يزال برنامج الرئيس بوتين قيد الإعداد وقد يتمكن من المشاركة بشكل افتراضي".