انتخاب المرشح الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ لرئاسة الإنتربول

انتخبت منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) المرشح الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ والذي تدعمه واشنطن، رئيسا لها، لمدة عامين.

وذكر الحساب الرسمي للمنظمة على موقع تويتر أن "كيم جونغ يانغ من جمهورية كوريا اٌنتخب رئيسا للإنتربول لمدة عامين".

سبوتنيك