قال وزير خارجية رومانيا تيودور فيوريل ميليشكانو، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم مؤتمر قد يساعد في حل الأزمة الخليجية

نقلًا عن سبوتنيك

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