إصابة طفلتان بجروح بانفجار لغم من مخلفات التكفيريين في سوريا

ووفق وكالة "سانا" أوضح مدير الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني الدكتور يحيى كيوان أن “المشفى استقبل طفلتين (3 و6 سنوات)، وتم نقلهما من مشفى إزرع الوطني، وهما مصابتان بشظايا متعددة وإصابات عينية، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما، ومن ثم تحويلهما إلى مشافي دمشق لاستكمال العلاج التخصصي للإصابات العينية”.