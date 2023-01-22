قتلى وجرحي جراء سقوط مبنى سكني مأهول في حلب بسوريا

لقي عشرة أشخاص، بينهم طفل، مصرعهم جراء انهيار مبنى سكني في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب السورية.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب أن البناء المنهار مؤلف من خمسة طوابق، وأن سبب الانهيار يعود لتسرب المياه إلى أساسات المبنى، ولا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء تعمل على البحث لانتشال المفقودين تحت الأنقاض.