الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 16 فلسطينًيا بالضفة ويتوغل فى غزة



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس 16 فلسطينيا بمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة في الوقت الذي توغلت آليات عسكرية بقطاع غزة المحاصر فيما استهدفت بحرية الاحتلال مراكب الصيادين ببحر القطاع.