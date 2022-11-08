تركيا تصدر عشرات مذكرات الاعتقال بتهمة الانتماء لجماعة غولن

أصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق 77 شخصا في إسطنبول وإزمير ومرسين، بتهمة الانتماء لـ"منظمة إرهابية" هي جماعة الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.