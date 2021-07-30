وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت نقلاً عن وزارة الدفاع البريطانية أن سفينة إسرائيلية تعرضت لهجوم قبالة شاطئ سلطنة عُمان أمس الخميس
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وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت نقلاً عن وزارة الدفاع البريطانية أن سفينة إسرائيلية تعرضت لهجوم قبالة شاطئ سلطنة عُمان أمس الخميس.

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العرب اليوم - وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت نقلاً عن وزارة الدفاع البريطانية أن سفينة إسرائيلية تعرضت لهجوم قبالة شاطئ سلطنة عُمان أمس الخميس.

وزارة الدفاع البريطانية
واشنطن - العرب اليوم

وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت نقلاً عن وزارة الدفاع البريطانية أن سفينة إسرائيلية تعرضت لهجوم قبالة شاطئ سلطنة عُمان أمس الخميس. 

 

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وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت نقلاً عن وزارة الدفاع البريطانية أن سفينة إسرائيلية تعرضت لهجوم قبالة شاطئ سلطنة عُمان أمس الخميس وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت نقلاً عن وزارة الدفاع البريطانية أن سفينة إسرائيلية تعرضت لهجوم قبالة شاطئ سلطنة عُمان أمس الخميس



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