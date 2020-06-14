ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 193886

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 193886، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت باريس، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا بلغ 29401، فيما تعافى 72931 .