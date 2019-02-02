القضاء على خلية إرهابية غرب البلاد وتصفية 8 من عناصرها

قامت القوات الجوية باستهداف بؤرة إرهابية، مع قيام قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة، مما أسفر عن القضاء على 8 فرد إرهابي شديدي الخطورة وضبط آخرين، وتدمير عدد 3 عربة دفع رباعي، ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة .

يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية ، وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة، بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني تفيد بتواجد خلية إرهابية بالظهير الصحراوي غرب البلاد تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد .

وتواصل القوات المسلحة والشرطة المدنية جهودههما في ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية لحفظ أمن واستقرار البلاد