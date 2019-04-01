اختناق 8 عمال داخل منجم ذهب غير مرخص في بيرو

ذكرت وسائل إعلام محلية في بيرو أمس الأحد أن ثمانية رجال اختنقوا داخل منجم ذهب غير مرخص بعدما بدأ نفق حفروه في بث أبخرة دخان ضار.

وقال سيزار روندو، عامل المناجم الوحيد الذي نجا من الكارثة، لتلفزيون (آر.بي.بي) المحلي إن العمال أصيبوا بالدوار والصداع داخل النفق. وأضاف أنه تمكن من جر نفسه إلى الخارج، لكنه فقد شقيقه وزملاءه في الداخل.

ولم يتضح من هو مالك المنجم الواقع في بلدة هواماشوكو بشمال البلاد.

ويوجد في بيرو العديد من المناجم "غير الرسمية" حيث يكدح عمال المناجم في مواقع تعدين غير مرخصة تعمل خارج نطاق القانون وترتبط بالحوادث والتلوث وانتهاكات حقوق العمال.