البطريرك الماروني يدعو إلى استقالة الحكومة اللبنانية وانتخابات نيابية مبكرة

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن البطريرك الماروني بشارة الراعي دعا إلى استقالة الحكومة اللبنانية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، على خلفية انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.ووفقا لموقع إذاعة "صوت لبنان" اليوم الأحد، فإن "البطريرك الراعي يدعو إلى استقالة الحكومة، إذا لم تتمكن من مساعدة البلاد على النهوض، واجراء انتخابات نيابية مبكرة".