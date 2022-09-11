الجيش الإسرائيلي يُعلن عن سقوط طائرة مسيرة له في قلقيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن سقوط طائرة مسيرة تابعة له في منطقة قلقيلية بالضفة الغربية وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن سقوط المسيرة "كان ناتجا عن عطل فني".