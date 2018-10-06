السيسي في ذكرى انتصارات أكتوبر: حماية التراب الوطني واجب مقدس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، كلمة إلى الشعب المصري بمناسبة مرور 45 عامًا على حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته، إن مصر عصية على الانكسار واستطاعت بناء قواتها المسلحة بعد نكسة 1967، مشيرً إلى أن حماية التراب الوطني واجب مقدس تستطيع مصر بجيشها وشعبها الحفاظ عليه مهما بذلت من أرواح

وأضاف السيسي، أن انتصار أكتوبر لم يكن صدفة، وكما عبرنا الجسر الفاصل بين الهزيمة والنصر، استطعنا عبور مرحلة الاضطراب غير المسبوقة الذي انتشر في المنطقة طوال الفترة السابقة، وواجهنا تحدي انتشار الإرهاب والحفاظ على الدولة ومنع انهيارها