السيسي في ذكرى انتصارات أكتوبر: حماية التراب الوطني واجب مقدس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، كلمة إلى الشعب المصري بمناسبة مرور 45 عامًا على حرب السادس من أكتوبر المجيدة.
وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته، إن مصر عصية على الانكسار واستطاعت بناء قواتها المسلحة بعد نكسة 1967، مشيرً إلى أن حماية التراب الوطني واجب مقدس تستطيع مصر بجيشها وشعبها الحفاظ عليه مهما بذلت من أرواح
وأضاف السيسي، أن انتصار أكتوبر لم يكن صدفة، وكما عبرنا الجسر الفاصل بين الهزيمة والنصر، استطعنا عبور مرحلة الاضطراب غير المسبوقة الذي انتشر في المنطقة طوال الفترة السابقة، وواجهنا تحدي انتشار الإرهاب والحفاظ على الدولة ومنع انهيارها
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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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