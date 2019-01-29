جنرال دنماركي رئيسا جديدا للمراقبين الأمميين في اليمن

أختار الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الجنرال الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد ليحل محل الرئيس الهولندي لبعثة المراقبين الأمميين في اليمن الذي عين قبل شهر واحد فقط، على ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.

وذكرت المصادر أن علاقة الجنرال الهولندي باتريك كمارت توترت مع كل من المتمردين الحوثيين ومبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن غريفيث.

وطرح اسم لوليسغارد على أعضاء مجلس الأمن الـ15 للموافقة عليه أو رفض تسميته في المنصب الجديد، على ما أوضح أحد المصادر.