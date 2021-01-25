حريق يدمر مبنى أثرياً في ألمانيا

أتى حريق على مبنى تاريخي في مدينة كاوفبويرن بولاية بافاريا الألمانية مسببا خسائر فادحة تقدر بمئات الآلاف من اليورو وأعلنت الشرطة الألمانية، الاثنين، أن دورية شرطة اكتشفت الحريق مساء الأحد في المبنى الأثري الذي يرجع تاريخه إلى القرن الثامن عشر واشتعلت النيران في طابق في منتصف المبنى والسقف، وحالت فرق الإطفاء دون وصول ألسنة النيران إلى المنازل المجاورة وبحسب الشرطة، لم يصب أحد جراء الحريق، الذي لم يتم الكشف عن أسبابه حتى الآن.