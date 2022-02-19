انفجار قذيفة أطلقت من أوكرانيا في مقاطعة روستوف الروسية
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انفجار قذيفة أطلقت من أوكرانيا في مقاطعة روستوف الروسية

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العرب اليوم - انفجار قذيفة أطلقت من أوكرانيا في مقاطعة روستوف الروسية

انفجار قذيفة أطلقت من أوكرانيا في مقاطعة روستوف الروسية
كييف - العرب اليوم

أكدت وسائل إعلام أن قذيفة أطلقت من أوكرانيا سقطت اليوم السبت في منطقة تابعة لمقاطعة روستوف الروسية، قرب الحدود بين الدولتين.

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انفجار قذيفة أطلقت من أوكرانيا في مقاطعة روستوف الروسية انفجار قذيفة أطلقت من أوكرانيا في مقاطعة روستوف الروسية



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