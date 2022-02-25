الدفاع الروسية تعلن تعطيل 118 منشأة عسكرية أوكرانية واستسلام أكثر من 150 فردا من القوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها عطلت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 118 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ودمرت عشرات قطع الآليات والمعدات العسكرية.