الدفاع الروسية تعلن تعطيل 118 منشأة عسكرية أوكرانية واستسلام أكثر من 150 فردا من القوات الأوكرانية
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الدفاع الروسية تعلن تعطيل 118 منشأة عسكرية أوكرانية واستسلام أكثر من 150 فردا من القوات الأوكرانية

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العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن تعطيل 118 منشأة عسكرية أوكرانية واستسلام أكثر من 150 فردا من القوات الأوكرانية

الدفاع الروسية تعلن تعطيل 118 منشأة عسكرية أوكرانية واستسلام أكثر من 150 فردا من القوات الأوكرانية
موسكو - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها عطلت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 118 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ودمرت عشرات قطع الآليات والمعدات العسكرية.

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الدفاع الروسية تعلن تعطيل 118 منشأة عسكرية أوكرانية واستسلام أكثر من 150 فردا من القوات الأوكرانية الدفاع الروسية تعلن تعطيل 118 منشأة عسكرية أوكرانية واستسلام أكثر من 150 فردا من القوات الأوكرانية



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