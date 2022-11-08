أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 11 عنصرا من حزب العمال الكردستاني، بضربات جوية في منطقة عملية (المخلب - القفل) شمال العراق. وقالت الوزارة إنه من بين الذين تم تحييدهم قياديون بالحزب. دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.