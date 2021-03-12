تشاووش أوغلو يصرح بدأنا اتصالاتنا الدبلوماسية مع مصر ولا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، إن بلاده بدأت اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، مؤكدا من جهة أخرى أنه لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية وأكد تشاووش أوغلو أنه في حال أقدمت السعودية على خطوات إيجابية فسنقابلها بالمثل والأمر ذاته ينطبق على الإمارات ولفت الوزير التركي إلى أنه لدى أنقرة "اتصالات مع مصر سواء على مستوى الاستخبارات أو وزارة الخارجية".

على صعيد آخر، أعلن تشاووش أوغلو أن بلاده تخطط لعقد اجتماع في اسطنبول في أبريل المقبل حول عملية السلام في أفغانستان، مشيرا إلى عزم تركيا تعيين ممثل خاص لشؤون أفغانستان من أجل دفع عملية السلام واعتبر وزير الخارجية التركي أن اجتماع إسطنبول حول أفغانستان مكمل لاجتماع الدوحة وليس بديلا عنه، لافتا إلى أن تركيا محل ثقة الأطراف في أفغانستان وسبق لحركة طالبان والحكومة أن طلبا منها استضافة الاجتماع بينهما.