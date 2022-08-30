30 قتيلا و450 مصابًا جراء الاشتباكات المسلحة في المنطقة الخضراء

أفادت مصادر طبية وأمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، بمقتل نحو 30 شخصا، وإصابة نحو 450 آخرين في الاضطرابات الأمنية والاشتباكات المسلحة داخل وفي محيط المنطقة الخضراء الحكومية وعدد من المناطق والمدن العراقية.