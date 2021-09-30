إغلاق ميناء يافا من قبل السلطات الإسرائيلية بعد العثور على صاروخ في المنطقة

أفادت مصادر إعلامية أن السلطات الإسرائيلية عثرت على جسم مشبوه في مرفأ ميناء يافا، حيث قامت الشرطة باغلاق مقطع من مرفأ الميناء ومنعت المارة والصيادين من دخوله، كما ومنعت القوارب من مغادرة ودخول المرفأ لحين معالجة الجسم المشبوه وتفكيكه.وقد قامت الشرطة باستدعاء خبراء المتفجرات الى المكان الذين باشروا بالعمل على تفكيك الجسم المشبوه.