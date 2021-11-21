مقتل 9 من الحرس الثوري الإيراني في 9 مواجهات مع قوات أميركية بمياه الخليج

قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنغسيري إن قواته تكبدت خسائر بشرية بمقتل 9 من عناصرها خلال 9 مواجهات عسكرية مباشرة مع القوات الأمريكية في مياه الخليج خلال عام ونصف.