مقتل 9 من الحرس الثوري الإيراني في 9 مواجهات مع قوات أميركية بمياه الخليج
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مقتل 9 من الحرس الثوري الإيراني في 9 مواجهات مع قوات أميركية بمياه الخليج

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العرب اليوم - مقتل 9 من الحرس الثوري الإيراني في 9 مواجهات مع قوات أميركية بمياه الخليج

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طهران - العرب اليوم

قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنغسيري إن قواته تكبدت خسائر بشرية بمقتل 9 من عناصرها خلال 9 مواجهات عسكرية مباشرة مع القوات الأمريكية في مياه الخليج خلال عام ونصف.

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مقتل 9 من الحرس الثوري الإيراني في 9 مواجهات مع قوات أميركية بمياه الخليج مقتل 9 من الحرس الثوري الإيراني في 9 مواجهات مع قوات أميركية بمياه الخليج



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