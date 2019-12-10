مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار في أحد مستشفيات مدينة أوسترافا شرق التشيك

قتل 4 أشخاص، الثلاثاء، بإطلاق نار وقع في أحد مستشفيات مدينة أوسترافا شرق جمهورية التشيك.



وقالت الشرطة إن "مهاجما قتل بالرصاص 4 أشخاص وأصاب اثنين بجروح خطيرة في مستشفى بمدينة أوسترافا في شرق جمهورية التشيك يوم الثلاثاء".



وقالت الشرطة على "تويتر" إنها تبحث عن المشتبه به في إطلاق النار.