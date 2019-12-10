مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار في أحد مستشفيات مدينة أوسترافا شرق التشيك
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مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار في أحد مستشفيات مدينة أوسترافا شرق التشيك

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قتل 4 أشخاص
براغ - العرب اليوم

قتل 4 أشخاص، الثلاثاء، بإطلاق نار وقع في أحد مستشفيات مدينة أوسترافا شرق جمهورية التشيك.

وقالت الشرطة إن "مهاجما قتل بالرصاص 4 أشخاص وأصاب اثنين بجروح خطيرة في مستشفى بمدينة أوسترافا في شرق جمهورية التشيك يوم الثلاثاء".
 

وقالت الشرطة على "تويتر" إنها تبحث عن المشتبه به في إطلاق النار.
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مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار في أحد مستشفيات مدينة أوسترافا شرق التشيك مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار في أحد مستشفيات مدينة أوسترافا شرق التشيك



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