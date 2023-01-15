عشرات الآلاف يحتجون في تل أبيب ضد إصلاحات قانونية

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في تل أبيب ضد الحكومة الإسرائيلية اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو.

وركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على إصلاحات قانونية يخطط لها وزير العدل ياريف ليفين من شأنها إضعاف النظام القضائي عن عمد.

وكانت مظاهرات اليوم هي الأكبر حتى الآن ضد الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين في نهاية ديسمبر الماضي. كما شهدت حيفا والقدس احتجاجات أيضا.

وجذبت مسيرة تل أبيب حوالي 80 ألف شخص وفقا لتقارير، وانطلقت من الساحة المركزية أمام مسرح هابيما الوطني.