الشرطة السودانية تنتشر بشكل مكثف في الشوارع الجانبية في الخرطوم وتطلق الغاز المسيل للدموع وسط العاصمة

انتشرت قوات الأمن السوداني بشكل مكثف في الشوارع الجانبية بوسط الخرطوم وذلك عقب قيام المعتصمون في محيط القصر الرئاسي بإغلاق طرقا في وسط العاصمة كما قامت قوات الشرطة السودانية بإطلاق الغاز المسيل للدموع وسط العاصمة لتفريق المعتصمين