ليبيا تسجل 14 إصابة بفيروس كورونا

سجّلت ليبيا اليوم ، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز الوطني لمكافحه المراض بليبيا أنه استلم 504 عينات من بينها 490 عينة سالبة، و 14 عينة موجبة، 10 منها لمخالطين، 4 عينات حالات جديدة.

وأضاف أن إجمالي الإصابات بلغ 182 إصابة ، بينها 125 حالة نشطة، مشيرًا إلى عدد المتعافين بلغ 52، والوفيات 5.