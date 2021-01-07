إجراءات أمنية مشددة في نيويورك وسط مظاهرة مناهضة لترامب

كثفت السلطات الإجراءات الأمنية وسط نيويورك حيث اندلعت مسيرة صغيرة مناهضة للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، قرب برج ترامب، لكنها سرعان ما انتهت بسرعة دون وقوع حوادث ويظهر مقطع فيديو عبر موقع تويتر، احتشاد مجموعة من المتظاهرين، حوالي 50 شخصا، في محيط مبنى البرج وسط دعوات إلى استقالة ترامب.

وتم تطويق جميع الطرق المؤدية إلى برج ترامب، ووصلت قوات أمنية كبيرة إلى مكان الحادث، بينما تجاوز عدد ضباط الشرطة عدد المتظاهرين بشكل كبير واستمرت العملية قرابة ساعتين وانتهت دون وقوع حوادث وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس ترامب، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة وتمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلال منصة تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.