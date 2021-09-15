التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جوي شنه الحوثيون على مطار أبها
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التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جوي شنه الحوثيون على مطار أبها

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التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جوي شنه الحوثيون على مطار أبها
الرياض - العرب اليوم

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباطه اليوم الأربعاء هجوما شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) باتجاه مطار أبها الدولي جنوب المملكة.وأكد التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو مطار أبها، مشددا على أن "انتهاكات الحوثيين ومحاولاتهم استهداف المدنيين مخالفة للقانون الدولي".وذكر التحالف أنه "يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية".ولم تصدر "أنصار الله" في الأيام الأخيرة بيانات بخصوص شنها غارات جديدة على السعودية.

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التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جوي شنه الحوثيون على مطار أبها التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جوي شنه الحوثيون على مطار أبها



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