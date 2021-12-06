أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يستقبل مستشار الأمن القومي الإماراتي في طهران
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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يستقبل مستشار الأمن القومي الإماراتي في طهران

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العرب اليوم - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يستقبل مستشار الأمن القومي الإماراتي في طهران

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طهران - العرب اليوم

 استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، اليوم الاثنين، مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، في طهران.وتأتي زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من علي شمخاني.وسيلتقي طحنون بن زايد خلال هذه الزيارة معدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، للتباحث حول تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر المستجدات في المنطقة.

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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يستقبل مستشار الأمن القومي الإماراتي في طهران أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يستقبل مستشار الأمن القومي الإماراتي في طهران



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