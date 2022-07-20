التحالف العربي ينفي مزاعم الحوثيين تنفيذ ضربات جوية بالضالع في اليمن

نفت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، اليوم الأربعاء، مزاعم ميليشيات الحوثي تنفيذ التحالف العربي لضربات جوية بمحافظة الضالع في اليمن، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية تماما عن الصحة. وأضاف التحالف- وفقا لقناة "الإخبارية السعودية"- أن الضربات توقفت مع بدء سريان الهدنة، مضيفا "نتخذ وندعم كل الإجراءات لتثبيت الهدنة بين الأطراف اليمنية".