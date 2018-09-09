مقتل 5 مدنيين في القصف الروسي على إدلب

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، بينهم أربعة أطفال في قصف للطيران الروسي على محافظة إدلب شمالي سوريا، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

والقتلى هم ثلاثة قصر وسيدة لقوا حتفهم في ضواحي بلدة عابدين بينما لقت طفلة مصرعها في قصف على بلدة الهلبة جنوبي إدلب التي من المنتظر أن تشن قوات الحكومة السورية وحلفائها حملة عسكرية وشيكة بها.