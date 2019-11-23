وفاة 3 عناصر من الشرطة بتفجير شاحنة مفخخة في كولومبيا
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وفاة 3 عناصر من الشرطة بتفجير شاحنة مفخخة في كولومبيا

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العرب اليوم - وفاة 3 عناصر من الشرطة بتفجير شاحنة مفخخة في كولومبيا

الشرطة الكولومبية
بوغوتا - العرب اليوم

لقي 3 من رجال الشرطة الكولومبية مصرعهم اليوم السبت، بتفجير شاحنة مفخخة قرب مركز للشرطة، فيما احتشد الآلاف للمشاركة في احتجاجات تخللتها أعمال نهب في العاصمة بوغوتا.

وأكد مسؤول محلي مقتل ثلاثة ضباط وجرح سبعة آخرين في سانتاندر دي كويليتشو جنوب غرب كولومبيا المضطرب، مضيفا أن الهجوم لم يكن له صلة بالاحتجاجات المستمرة ضد الرئيس إيفان دوكي.

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وفاة 3 عناصر من الشرطة بتفجير شاحنة مفخخة في كولومبيا وفاة 3 عناصر من الشرطة بتفجير شاحنة مفخخة في كولومبيا



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