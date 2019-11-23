وفاة 3 عناصر من الشرطة بتفجير شاحنة مفخخة في كولومبيا

لقي 3 من رجال الشرطة الكولومبية مصرعهم اليوم السبت، بتفجير شاحنة مفخخة قرب مركز للشرطة، فيما احتشد الآلاف للمشاركة في احتجاجات تخللتها أعمال نهب في العاصمة بوغوتا.

وأكد مسؤول محلي مقتل ثلاثة ضباط وجرح سبعة آخرين في سانتاندر دي كويليتشو جنوب غرب كولومبيا المضطرب، مضيفا أن الهجوم لم يكن له صلة بالاحتجاجات المستمرة ضد الرئيس إيفان دوكي.