الجيش اللبناني يُعلن تحرير طفلين سوريين في بعلبك بعد ثلاثة أشهر على اختطافهما

أعلنت قيادة الجيش اللبناني تحرير طفلين سوريين اختطفا في مدينة بعلبك شرق لبنان قبل ثلاثة أشهر.وقالت القيادة في بيان مقتضب عبر حسابها على "تويتر"، إن "مديرية المخابرات حررت في عملية نوعية الطفلين السوريين مهند وغالب ماجد عروب اللذين اختطفا بتاريخ 22 أكتوبر 2022 في مدينة بعلبك".

وفي شهر أكتوبر 2022، اخطتف طفلان سوريان أحدهما في الخامسة عشرة من عمره والآخر في الثالثة عشرة في منطقة بعلبك، بعد أن قام شخصان باقتيادهما إلى مكان مجهول وطالبا والدهما بدفع فدية كبيرة.