وصول المدعي العام السعودي إلى اسطنبول

وصل النائب العام السعودي سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب فجر اليوم الاثنين إلى مدينة اسطنبول التركية، للمشاركة في التحقيقات الجارية في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن المعجب وصل إلى مطار أتاتورك على متن طائرة خاصة وسيلتقي خلال الساعات القادمة مع المدعي العام التركي عرفان فيدان في اسطنبول، وسيتفقدان مبنى القنصلية السعودية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن المعجب سيزور تركيا الإثنين ، وسيلتقي نظيره التركي في اسطنبول، في إطار التحقيق في قضية خاشقجي.

وأكدت السعودية قبل أكثر من أسبوع "وفاة" خاشقجي جراء "شجار واشتباك بالأيدي" وقع داخل قنصليتها العامة في اسطنبول، وأعلنت توقيف 18 شخصا على ذمة التحقيق.